انطلاق فعاليات منتدى “دافوس” وسط غياب أبرز قادة العالم

انطلقت الثلاثاء فعاليات منتدى “دافوس” الاقتصادي العالمي في سويسرا، وسط غياب قادة بارزين.

ويعد المنتدى، الذي ستستمر فعالياته حتى الجمعة المقبلة، أفضل فرصة للقاء الرؤساء التنفيذيين ومحافظي البنوك المركزية ومدراء المنظمات الدولية، والسياسيين البارزين، بحسب صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية.

ويستضيف الاجتماع أكثر من 3 آلاف مشارك من 115 دولة، في حين يغيب عن فعالياته لهذا العام رؤساء كل من روسيا فلاديمير بوتين، والولايات المتحدة دونالد ترامب، وفرنسا إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وذلك “بسبب انشغالهم بقضايا أكثر إلحاحًا في بلادهم من حضور المنتدى”، بحسب الصحيفة.

ومن المرجح أن يوجه غياب أولئك القادة التركيز على الحضور مثل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ويبحث المنتدى هذا العام أزمة المناخ، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، والثورة الصناعية الرابعة وتأثيرها على المجتمع.

وأعلن صندوق النقد الدولي، في “دافوس”، عن أن نمو الاقتصاد العالمي لا يزال صامدًا، لكنه يتباطأ بأسرع من المتوقع، نتيجة التوترات التجارية والمخاطر السياسية، مثل “بريكست” خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومظاهرات “السترات الصفراء” في فرنسا.