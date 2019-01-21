وفاة الإعلامي اليمني عبدالرحمن مطهر

توفَّى صباح اليوم الاثنين، الإعلامي اليمني عبدالرحمن مطهر، والذي كان يقدم برنامجًا إذاعيًّا توعويًّا شهيرًا باسم “مسعد ومسعدة”، مع الإعلامية حبيبة محمد لسنوات طوال.

ونعت وزارة الإعلام اليمنية مطهر، في برقية عزاء، وجهها وزير الإعلام معمر الإرياني إلى نجله الدكتور نشوان وأخويه محمد وعبدالرحمن، وفق ما ذكر موقع “عدن الغد” المحلي.

ولفت وزير الإعلام إلى أن الإعلام الإذاعي اليمني خسر واحدًا من رواده العظماء الذين تركوا أثرًا خالدًا في قلوب مستمعي إذاعة صنعاء الرسمية.

وقال الوزير الإرياني، إن الفقيد عبدالرحمن مطهر كان علمًا في سماء الإبداع الفني والإذاعي، خدم العمل الإعلامي بإخلاص وتفانٍ طوال ما يقرب من أربعة عقود كان خلالها متميزًا في جميع الأعمال التي قدَّمها.

وكان المرحوم عبدالرحمن مطهر، الذي تخرَّج حاملًا للشهادة الثانوية من إحدى المدارس المصرية، من أقدم الإذاعيين في اليمن، إذ التحق بإذاعة صنعاء بعد قيام ثورة الـ 26 من أيلول/ سبتمبر 1962 بأربعة أشهر، واستطاع أن يتدرج خلال عمله الإذاعي من محرر أخبار إلى مذيع متألق، وفنان مشهور، وفازت اليمن خلال مسيرته بالعديد من الجوائز.

واشتهر الفقيد ببرامجه الإذاعية الهادفة، والتي كان من أهمها البرنامج الإذاعي الأكثر شهرة ونجاحًا في اليمن “مسعد ومسعدة” الذي ظل يناقش قضايا اجتماعية لسنوات طويلة، متلمسًا قضايا الناس بكل حب واحترام.

وعلاوة على ذلك كان الفقيد عبدالرحمن مطهر، شاعرًا وأديبًا، وكانت معظم قصائد وأغاني الأطفال التي قدمها في برنامجه الشهير “بابا عبدالرحمن” من تأليفه، كما برع كثيرًا في الشعر الشعبي.

وحصل الفقيد على جائزة التميّز في خدمة الطفولة العربية عام 1996، وشغل عدة مناصب بالإذاعة، وعُيّن في وقت لاحق مستشارًا في أمانة العاصمة صنعاء لشؤون الثقافة والفن، لكنه كان -قبل كل ذلك- أسرَ قلوب سامعيه في طول اليمن وعرضه، وظل الأمر كذلك من بَعد، إلى أن لقي ربَّه اليوم الاثنين الموافق الـ 21 من يناير 2019.