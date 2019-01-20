“هيونداي” تكشف عن سيارة طوارئ ثورية (صور وفيديو)

كشفت شركة “هيونداي” الكورية عن سيارة رباعية الأرجل، تسمى Elevate، بمعرض لاس فيغاس للإلكترونيات، إلى جانب سيارة كهربائية ذاتية القيادة.

وقد تبدو السيارة “Elevate” مثل عربة تسوق ذكية جاهزة للعمل في سوبر ماركت بمجتمع بعيد بين النجوم، لكنها في الواقع سيارة روبوتية كاملة قادرة على المشي.

وتعتقد “هيونداي” أن هذه السيارة ربما تكون مفيدة في حالات الإنقاذ بالمناطق التي لا تستطيع السيارات العادية دخولها.

وتحظى السيارة بمزيج من التقنيات الموجودة في السيارات الكهربائية الحديثة والروبوتات المتقدمة، ويمكنها أن تتسلق جدرانًا بارتفاع 5 أقدام وتخطي حفرة باتساع 5 أقدام، والقفز فوق أكوام من الحطام، وذلك بفضل أربع أرجل روبوتية مفصلية بالكامل، مع الحفاظ على ركابها في وضع مستوٍ تمامًا.

والفكرة الأساسية من ورائها هي توفير إمكانية لعمال الإنقاذ في قيادة سيارة لموقع الكارثة، عندما تعيق التضاريس الوصول إليها، وعندئذٍ يمكن أن تستخدم السيارة أرجلها للتحرك في أي اتجاه.

كما تستطيع السيارة المشي على أرجلها بسرعة 3 أميال في الساعة، ويتم تشغيل الأرجل عن طريق نفس البطارية التي يعمل بها محرك السيارة.