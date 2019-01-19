شكران مرتجي تنجو من حادث مروع (صور)

تعرضت الفنانة السورية شكران مرتجي، إلى حادث مرور بسيارتها، في أحد شوارع مدينة دمشق، بصحبة ابنة شقيقتها جيلان.

وتداول نشطاء، صورة لسيارة الفنانة بعد الحادث، إذ تحطمت تمامًا من أحد جانبيها، لتبدأ التساؤلات عن الحالة الصحية للفنانة السورية ومدى تضررها من هذا الاصطدام.

وحرصت مرتجي على طمأنة محبيها عقب الحادث، في منشور كتبته عبر حسابها في “إنستغرام”.

وقالت الفنانة السورية: “أنا بخير والحمد لله والشكر لله، انفدت بالحديد، قدر الله وما شاء فعل، شكرًا لكل الاتصالات والرسائل والأصدقاء”.

وأضافت شكران: “شكرًا يا غوالي، دمتم بخير وجيلان بنت أختي بخير، مجرد رضوض طفيفة، وبحبكم كتير وأنا منيحة والله بمحبتكم ورضا الله والوالدين.. لا تقلقوا”.

يذكر أن الفنانة السورية شكران مرتجي بدأت تحضيراتها للموسم الدرامي المقبل عبر مسلسل “سلاسل دهب” إخراج إياد نحاس وإنتاج غولدن لاين بشخصية “الداية أم فوزي”.