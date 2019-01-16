هل يتزوج بوتين صديقته الحسناء قريبًا؟ (صور)

ألمح المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتزوج قريبًا، ولكن بشكل سري دون الإدلاء عن المزيد من التفاصيل.

وقال بيسكوف إن بوتين سوف يسير في الممر مرة أخرى، مصرًا على أن واجبات الرئيس كرئيس للدولة لن تتأثر بوضعه العائلي.

وأضاف أنه لا يشعر أن من حقه التحدث عن حياة بوتين الشخصية، قائلًا: “أشك في أن بوتين يشعر بالقلق حيال ذلك، ولا أعتقد أنه يحق لي أن أسأل”.

وأوضح أنه سواء كان متزوجًا أم لا، فإنه لا يؤثر على واجباته الرئاسية بأي شكل من الأشكال.

وكان الزعيم الروسي قد رد لأول مرة على الشائعات التي تُشير إلى أنه سيربط العقدة مرة أخرى بعد أن ألمح إليها بنفسه في شهر كانون الأول/ديسمبر.

وفي حديثه بمؤتمر صحفي، قال: “بصفتي شخص محترم سأضطر إلى الزواج في مرحلة ما”.

وكان بوتين قد تزوج من ليودميلا بوتينا من عام 1983 حتى طلقها عام 2014.

ومن المعروف أن الرئيس الروسي أحاط عائلته وعلاقاته بالسرية مع القليل جدًا من المعلومات عن بناته كاترينا وماريا، اللتان يقال إنهما في الثلاثينات من العمر.

وارتبطت أسماء العديد من النساء بالزعيم الروسي على مر السنين، ومن بينهن لاعبة الجمباز الحائزة على الميدالية الذهبية الأوليمبية ألينا كاباييفا.

ويعتقد أن كاباييفا، التي تتولى حاليًا رئاسة شركة إعلامية مقرها موسكو، صديقته الحالية والمرأة التي سيتزوجها.