صوّرتها في أوضاع “محرجة”.. ماريا كاري تتعرض للابتزاز من مساعدتها السابقة

وضعت المغنية الأمريكية ماريا كاري شكوى أمام القضاء، ضد مساعدتها السابقة ليانا ازاريان، تتهمها فيها بابتزازها لأنها تتوفر على فيديوهات صوّرتها في غفلة، وهي تقوم بأمور “محرجة”.

وحسب الشكوى التي حصل موقع “TMZ” الأمريكي على نسخة منها، تقول ماريا إن مساعدتها بدأت تطالبها بـ 8 ملايين دولار مقابل الفيديوهات التي تحتفظ بها، وذلك مباشرة بعد طردها في نوفمبر 2017.

وسبق للمساعدة أن أطلعت بعض أصدقاء المغنية على الفيديوهات التي وصفت بـ”الحميمة”، وبأنها تتضمن “أنشطة شخصية” وقد تؤذي ماريا على المستويين الخاص والمهني، وأخبرتهم أنها ستعرضها للبيع في حال تعرّضت للطرد.

وذكرت ماريا في شكواها أنها وضعت ثقتها في ليانا ازاريان، وعيّنتها مساعدة في مارس 2015، ودفعت لها 327 ألف دولار في السنة.

لكن المساعدة المُقالة كانت تستغل تلك الثقة، وسبق لها أن استعملت بطاقة كاري البنكية في شراء أشياء خاصة لها، كما ادّعت أمام الباعة أنها تتبضّع لماريا كاري، واستفادت من شعبيتها للحصول على تخفيضات.

وحاولت ماريا الحصول على بعض تلك الفيديوهات أو أي دليل يدين المشتكى بها، لكنها لم تتمكن، لذا تتابعها من أجل إيقاع ضرر غير محدد.