مقتل جنديين أمريكيين بانفجار في منبج السورية‎

أفادت وكالة “هاوار “الكردية للأنباء، يوم الأربعاء، أن جنديين أمريكيين قُتلا، خلال انفجار وقع في مدينة منبج السورية، شمال البلاد.

وأوضحت الوكالة المقربة من قوات سوريا الديمقراطية، التي تسيطر حاليًا على المدينة، أن الحصيلة الأولية لتفجير منبج الذي وقع في أحد المطاعم بشارع “سندس”، وسط المدينة، 10 قتلى، بينهم عسكريان.

وذكرت الوكالة أن 4 جنود أمريكيين كانوا في مكان التفجير، وقد تم نقلهم من المنطقة عبر طائرة مروحية.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها: إن جنديين من بين الجنود الأربعة المصابين قُتلا متأثريْن بإصابتهما.