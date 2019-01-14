السودان يعلن اكتشاف منجم ذهب “ضخم”

أعلن وزير النفط والمعادن السوداني أزهري عبدالقادر، الكشف عن منجم ذهب وصفه بـ”الضخم”، بطاقة إنتاجية من المتوقع أن تصل إلى7 أطنان سنويًّا.

جاء ذلك خلال لقاء عبدالقادر، الشركات العاملة بقطاع التعدين في ولاية البحر الأحمر، مساء الأحد.

ويعد الذهب، أحد المصادر الشحيحة للنقد الأجنبي الوافد إلى البلاد، إذ تنتج السودان قرابة 105 أطنان سنويًّا، بينما بلغ حجم إنتاج الأشهر التسعة الأولى من 2018، نحو 78 طنًّا.

لكن الوزير السوداني، تعهد بإجراء معالجات كبيرة في قطاع التعدين، مشيرًا إلى أن المشكلات كافة التي تعترض قطاع التعدين ترتبط بالسياسات.

وتنتشر أماكن التعدين التقليدي للذهب في أكثر من 800 موقع بمعظم ولايات السودان الشمالية والغربية.

ويعاني السودان من تهريب الذهب عبر الحدود، بعيدًا عن القنوات الرسمية، بسبب فوارق أسعار الصرف، بالتزامن مع شح النقد الأجنبي في البلاد الذي يعد أحد أسباب الاحتجاجات الدائرة في بضع مدن سودانية.