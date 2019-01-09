أغنى أغنياء العالم يطلق زوجته ويختارها “صديقة”

المصدر: ا ف ب

قرر رجل الأعمال البارز، جيف بيزوس مؤسس مجموعة “أمازون” ومديرها التنفيذي طلاقه من زوجته ماكينزي بعد زواج استمر 25 عامًا.

ونشر جيف بيزوس (54 عامًا) الذي يعد بحسب مجلة “فوربز” أغنى أغنياء العالم، الأربعاء تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، بالاشتراك مع طليقته جاء فيها “نريد إعلام الناس بتطوّر في حياتنا.. قررنا الطلاق والاستمرار في الحياة كصديقين”.

وأكدا في التغريدة “سنبقى عائلة وصديقين عزيزين”، مشيرين إلى أنهما بقيا طوال ربع قرن من الزواج “شريكين في شركات ومشاريع”.

وعملت “ماكينزي بيزوس” كروائية، ولها عدة كتب من أشهرها “ذي تستينغ أوف لوثر ألبرايت”، فيما كانت من أوائل الموظفين في “أمازون” وأسست في 2014 هيئة “باي ستاندر ريفوليوشن” المناهضة للتحرش.

وكان الزوجان اللذان أثمر ارتباطهما عن أربعة أبناء، قد التقيا حين كانا يعملان في شركة “د. إ. شاو” الاستثمارية في نيويورك قبل أن يؤسس جيف بيزوس “أمازون”.

ويروى بأن جيف بيزوس كتب جزءًا من الخطة الاستراتيجية لـ”أمازون” خلال رحلة بالسيارة للثنائي من نيويورك إلى سياتل.

يذكر أن مجلة “فوربز” صنفت جيف بيزوس أغنى أغنياء العالم، مقدّرة ثروته بـ137 مليار دولار.