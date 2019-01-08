ملك ماليزيا المتنحّي ينتظر مولودًا من ملكة الجمال الروسية

كشفت تقارير وسائل الإعلام في موسكو أن ملك ماليزيا السابق، محمد الخامس، وملكة الجمال الروسية السابقة ينتظران أول طفل لهما.

وقالت صحيفة “كومسومولسكايا برافدا” الروسية: إن أوكسانا فويفودينا، البالغة من العمر 25 عامًا، حامل بعد أن ذهب الزوجان لعيادة الخصوبة في ألمانيا.

ويأتي تقرير حملها بعد يومين من إعلان السلطان محمد الخامس (49 عامًا)، تنازله عن العرش بعد عامين فقط من توليه السلطة.

ولم يعطِ الملك أي سبب لتخليه عن الحكم قبل انتهاء فترة ولايته التي تبلغ خمس سنوات – وهي الأولى في تاريخ البلاد.

وقال حامل الأختام الملكية، سيد دانيال سيد أحمد، في بيان، إن مجلس الحكام عقد اجتماعًا وحدد تاريخ 24 يناير لانتخاب ملك جديد.

وأضاف البيان أن حفل تنصيب الملك الجديد ونائبه سوف يقام في 31 يناير/كانون الثاني.

وكان الملك السابق قد تزوج من ملكة جمال موسكو السابقة أوكسانا فويفودينا، البالغة من العمر 25 عامًا، في احتفال فخم نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد أن اعتنقت الإسلام.

وأقيم الحفل في 22 نوفمبر/تشرين الثاني في قاعة للحفلات الموسيقية في ضاحية بارفيخا الراقية في موسكو، بحسب ما نقلته “إسلام نيوز”.

وكان حفل الزفاف خاليًا من الكحول وتم تقديم الطعام الحلال، وارتدى الملك ملابس وطنية ماليزية والعروس ارتدت فستان زفاف أبيض.