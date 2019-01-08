المذيعة الكويتية ريم النجم تكشف حقيقة فيديو الرقص الفاضح (فيديو)

كشفت المذيعة الكويتية الشابة ريم النجم حقيقة الفيديو الفاضح الذي تم نسبه لها، وتداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال رقصها في أحد الملاهي الليلية بفستان قصير للغاية.

وأوضحت ريم النجم في فيديو عبر صفحتها على تطبيق “سناب شات” أن الفيديو الذي جرى تداوله بعنوان “ريم نجم ترقص وهي في حالة سكر” غير صحيح تمامًا، قائلة: “يا جماعة الخير اللي بالفيديو مو أنا أقسم بآيات الله ورأس أمي ورأس بناتي ما راح أحلف كذب عشانكم الفيديو ما يمثلني ومو أنا”.

وشددت على أنها لا تذهب إلى مثل هذه الأماكن، ولا يمكن أن ترقص أمام الناس بهذه الطريقة، متعجبة من انتشار الفيديو بهذا الشكل ووضع اسمها عليه بالكذب والظلم.

وأشارت المذيعة الكويتية من أصل سعودي أن الفتاة التي ترقص بالفيديو أسمن منها، كما أنها لا ترقص بهذا الشكل أبدًا ولا يمكن أن ترتدي هذه الملابس، مضيفة: “حسبي الله ونعم الوكيل في اللي نشر هالفيديو “.

وكانت المذيعة الكويتية الشابة ريم النجم قد أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو يزعم رقصها في حالة سكر بأحد الملاهي الليلية؛ ما تسبب في إثارة العديد من الانتقادات ضدها.