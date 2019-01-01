رغم النزاع التجاري.. ترامب والرئيس الصيني يتعهدان بتعزيز التعاون

المصدر: ا ف ب

تبادل الرئيسان الصيني والأمريكي رسائل تعهدا فيها بتعزيز التعاون رغم نزاع تجاري حاد بينهما، وذلك في الذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفق وسائل إعلام رسمية صينية.

وتصاعد التوتر بين بكين وواشنطن في 2018 على خلفية نزاعات تجارية، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جمد رسومًا جمركية جديدة، وأعلن السبت عن “تقدم كبير” عقب اتصال بنظيره شي جينبينغ.

وفي الرسائل المتبادلة الثلاثاء، شدد “شي” على أهمية العمل مع الولايات المتحدة “للمضي قدمًا بالعلاقات الصينية الأمريكية، وتعزيز التنسيق والتعاون والاستقرار” وفق وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا).

وأضافت شينخوا أن ترامب أثنى على العقود الأربعة الأخيرة من الدبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة ورحب بـ”صداقته المتينة” مع الرئيس الصيني.

وتبادلت واشنطن والصين فرض رسوم جمركية على سلع تفوق قيمتها 300 مليار دولار العام الماضي، مما تسبب بنزاع تجاري بدأ يؤثر على الأرباح وأدى إلى هبوط أسواق المال.

وشن ترامب الحرب التجارية إثر شكاوى متعلقة بممارسة صينية “غير نزيهة” وهي مخاوف عبر عنها أيضًا الاتحاد الأوروبي واليابان وغيرهما.

لكن منذ اتفاق الرئيسين على هدنة على هامش قمة مجموعة الدول العشرين في بوينس ايرس، برزت مؤشرات صغيرة على حدوث تقدم، وسط غياب تهديدات جديدة من ترامب.

وأقامت الصين والولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية بينهما في الأول من كانون الثاني/ يناير 1979، ووعدت واشنطن بإقامة علاقات غير رسمية مع تايوان.

وفي العام نفسه، التقى الرئيس الراحل دنغ شياوبينغ، الذي ينسب له “الإصلاح والانفتاح” في الصين بالرئيس الأمريكي جيمي كارتر في الولايات المتحدة.

وتحسّنت العلاقات بين الدولتين بشكل كبير، بعد أن وصلت إلى الحضيض في الحرب الباردة، رغم تقلبات إزاء عدد من القضايا ومنها تايوان وحقوق الإنسان والتجارة.

في كانون الأول/ ديسمبر، أعلنت الصين استئناف شراء فول الصويا من المزارعين الأمريكيين، وتعليق فرض مزيد من الرسوم الجمركية على السيارات المصنعة في الولايات المتحدة وقطع الغيار اعتبارًا من الأول من كانون الثاني/ يناير.