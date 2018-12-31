نمو اقتصاد إٍسرائيل بأبطأ وتيرة خلال 3 سنوات في 2018

قال المكتب الإسرائيلي المركزي للإحصاءات في تقدير أولي، اليوم الإثنين، إن اقتصاد إسرائيل نما 3.2 بالمائة في 2018، ليسجل معدلًا دون المتوقع، هو الأبطأ له منذ 2015.

وجاء نمو العام الحالي بقيادة ارتفاع الصادرات وزيادات في الإنفاق الخاص والحكومي وفي استثمارات الأصول الثابتة، حسبما ذكر المكتب، مشيرًا إلى أن تقديراته تقوم على بيانات الأشهر التسعة إلى الأحد عشر شهرًا الأولى من السنة.

وكان بنك إسرائيل المركزي توقع نمو الاقتصاد 3.7 بالمائة في 2018.

وعدل مكتب الإحصاءات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من السنة إلى 2.1 بالمائة على أساس سنوي، بدلًا من 2.3 بالمائة في التقدير الأولي.