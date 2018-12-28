قناة يمنية جديدة تبث من مدينة عدن (فيديو)

بدأت قناة المهرة الفضائية الخميس بثها الفضائي، لتكون بذلك أول محطة فضائية تعبر عن محافظة المهرة الواقعة شرق اليمن، وقد وقع الاختيار على العاصمة اليمنية المؤقتة عدن لتكون منبرًا لبث برامجها.

ووفقًا لما أعلنت القناة، فإنها ستبث برامج صباحية ومسائية متنوعة بين سياسية و ثقافية، وشبابية وترفيهية، بالإضافة إلى برامج الأطفال ونشرات الأخبار.

وتركز القناة بشكل أساسي”على تاريخ وحضارة المهرة وموروثها الثقافي، وتسليط الضوء على مقوماتها السياحية والاستثمارية، وتبنّي قضايا أبناء المهرة وتطلعاتهم”، حاملة شعار” مهرية الهوى والهوية”.

وقال محافظ محافظة المهرة راجح باكريت في حفل تدشين القناة: “إن قناة المهرة تعتبر اللبنة الأولى في تحقيق الازدهار والرقي وتحقيق النهضة التنموية”، مؤكدًا أن القناة “ستكون منبرًا حرّا لكافة أبناء المهرة”.

وساهم التحالف العربي في إنشاء القناة، التي تعمل تحت إشراف وزارة الإعلام اليمنية والسلطة المحلية في محافظة المهرة.