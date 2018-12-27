صورة تنشر لأول مرة.. الممثل الأمريكي إيدي ميرفي وأطفاله العشرة

نشر الممثل الأمريكي إيدي ميرفي، اليوم الخميس، لأول مرة صورة تجمعه مع أطفاله العشرة، وذلك خلال احتفالات عيد الميلاد التي قضاها مع أسرته.

وتتراوح أعمار أطفال ميرفي البالغ من العمر 57 عامًا بين 30 سنة وثلاثة أسابيع، فيما شملت الصورة أيضًا ليليان ميرفي والدة الممثل ومصممة الأزياء مع خطيبته بيج.

وذكرت صحف أمريكية، أن الصورة تضمنت أحدث طفل لميرفي واسمه ماكس الذي أنجبته خطيبته بيج، أوائل الشهر الحالي، بالإضافة إلى أطفاله الآخرين، بما فيهم ازي وايريك وبريا وكرستيان ومايلز وشاين وزولا وبيلا وانجيل.

وأكدت الصحف، أن خطوبة ميرفي على بيج تمت أوائل العام الحالي، بعد أن اكتشف أنها حامل بطفل ثانٍ، لافتة إلى أن بعض الأطفال الآخرين هم من زوجته السابقة نيكول ميرفي، والتي انفصلت عنه العام 2006.

وأنجب ميرفي ابنه ايريك (30 سنة) من زوجته السابقة بوليت مكنيلي، وابنه الآخر كرستيان (29 سنة) من تامارا جونسون.