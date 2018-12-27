حذاء ميلانيا ترامب العسكري في زيارة العراق السرية يثير انتقادات الأمريكيّين (صور)

أثارت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب جدلًا على مواقع السوشيال ميديا، في بعض ما ارتدته وهي ترافق زوجها في زيارته السرية المفاجئة للعراق ضمن احتفالات القوات الأمريكية هناك بأعياد الميلاد ورأس السنة.

وظهرت السيدة الأولى في الولايات المتحدة بلباس عفوي، إذ ارتدت “كاجوال”، بلوزته باللون الأصفر الخردلي مع حزام للخصر، و سروال زيتي غامق، لكن ما أثار انتقادات الأمريكيين هو حذاؤها العسكري (البوط ).

أحد المغردين، الذين أسرفوا في انتقاد ذوق ميلانيا هذه المرة، قال إنها ربما احتارت ولم تجد ما تنتعله، فتناولت هذا “البوط” في اللحظة الأخيرة، وهو الذي لا يمكن أن يتماشى مع مقام السيدة الأولى، حسب رؤيته.

وأيضًا قبلة غير ملائمة

ولم يكن بوط ميلانيا وحده الذي أثار التعليقات. فقد سجلت صحيفة مترو الشعبية ملاحظة أخرى تمثلت باللقطة المصورة للقبلة التي تبادلتها مع زوجها ووصفتها الصحيفة بانها awkward، بما يعني بالعربية أنها غير ملائمة، صعبة أو خطرة.