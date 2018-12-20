شركة للسجائر تملك إسرائيل حصة منها تفتح مكتبًا لها في إيران

زعم مسؤول إيراني، اليوم الخميس، أن شركة “فيليب موريس إنترناشيونال” متعددة الجنسيات لصناعة السجائر والتبغ والتي لدى إسرائيل حصتها فيها، قد افتتحت مؤخرًا مكتب لها في إيران.

وقال رئيس لجنة مكافحة التدخين في إيران، محمد رضا مسجدي، خلال اجتماعه بالمرجع الديني ناصر مكارم الشيرازي في مدينة قم وسط إيران: “لقد بذلنا كل جهودنا لمنع شركة فيليب موريس للسجائر الإسرائيلية من فتح مكتب لها في إيران، لكنه رغم كل ذلك تم إنشاء مكتب لها”.

ولفت مسجدي إلى أن “شركة فيليب موريس هي علامة تجارية إسرائيلية”، منوهًا إلى أن إيران أهدت خلال العامين الماضيين 32 مليون دولار أمريكي لشراء واستيراد السجائر من الولايات المتحدة.

وكشف المسؤول الإيراني أن 60 ألف شخص يموتون سنويًا نتيجة الأمراض التي يخلفها تعاطي السجائر، مضيفًا أنه “ووفقًا للإحصاءات، فإن 20% من الرجال، و2% من النساء في البلد يتعاطون السجائر، أي بزيادة نسبتها 40% فقط من الشبان والفتيات الذين يتعاطون الشيشة (الأرجيلة)”.

وهاجم “مسجدي” حكومة الرئيس حسن روحاني، قائلًا:”اليوم لدينا مشاكل مع توريد الأدوية للبلاد، ولكن الحكومة وضعت استيراد السجائر ضمن الأولويات الخمس، ورصدت لها مبالغ من العملة الأجنبية، وهذا أمر غير مقبول”.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن الولايات المتحدة تمنع الشركات من التعاون مع إيران، لكنها بنفس الوقت لم تفرض حظرًا على شراء إيران للسجائر.