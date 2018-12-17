تقرير: الوضع الاقتصادي في لبنان يتجه إلى الأسوأ

أفادت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، الاثنين، أن قرار مؤسسة “موديز” المالية خفض تصنيفها للبنان الأسبوع الماضي، يعني أن الوضع الاقتصادي لهذا البلد يتَّجه للأسوأ، علمًا أنه يعتبر من أكثر الدول مديونية في العالم.

وقالت الوكالة في تقرير لها إن “جهود لبنان في إنعاش اقتصاده الضعيف زادت صعوبة في الآونة الأخيرة نتيجة التوترات السياسية الداخلية وتأخر تشكيل حكومة جديدة ما يهدّد حصوله على نحو 11 مليار دولار تعهدت بها الدول المانحة في باريس قبل عدة أشهر”.

وأشارت إلى أن “هناك احتمالًا أن تقوم “موديز” بخفض جديد في تصنيفها السلبي للبنان، وهذا يعني أن هذا البلد لم يرَ الأسوأ بعد.”

وفي تقريرها الأسبوع الماضي قالت “موديز”، إن “تصاعد التوتر السياسي في لبنان وتأخر الجهود لضبط الأوضاع المالية يهدد حصول لبنان على المساعدات الدولية، ويضع ضغوطًا قوية على المستثمرين.”