جدة عمرها 102 تصبح أكبر شخص يمارس القفز الحر بالمظلة‎

المصدر: ا ف ب

أصبحت أمرأة في الثانية بعد المئة أكبر شخص يقوم بالقفز الحر بالمظلة في العالم، بعدما قفزت عن ارتفاع 4300 متر فوق جنوب أستراليا.

وقالت المعمرة آيرين أوشيا المحبة للمغامرات القصوى، بعد القفز بسرعة 220 كيلومترًا في الساعة “كل شيء طبيعي”.

وهي قامت بأول قفزة حرة بمظلة العام 2016 بمناسبة بلوغها المئة. لكن قفزتها الجديدة في سن السنتين بعد المئة و194 يومها جعلتها تحطم الرقم القياسي.

ونقلت وسائل إعلام أسترالية عن أوشيا قولها “الطقس كان صافيًا جدًا لكن البرد كان قارسًا”.

وأنجزت أوشيا قفزتها لجمع المال لجمعية تُعنى بمساعدة مصابين بمرض عصبي بعدما توفيت ابنتها جراء هذا المرض.