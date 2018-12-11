بعد رانيا يوسف.. ثمن فستان نيكول سابا “الصادم” يشعل الجدل في مصر

اشتعل الجدل مجددًا في مصر حول فستان مرصع بالألماس ارتدته الفنانة اللبنانية نيكول سابا بحفل عرض أزياء، وذلك عقب تقديرات لثمنه تصل لنحو 10 ملايين دولار، وهو مبلغ كبير يثير الشكوك.

ويأتي ذلك فيما يزال الجدل محتدمًا بشأن فستان رانيا يوسف الشفاف.

ونقلت وسائل إعلام محلية، بينها بوابة “أخبار اليوم” المملوكة للدولة، صورًا للفنانة اللبنانية نيكول سابا بفستان زفاف، قالت إنه “مرصع بالألماس من أعمال المصمم المصري الشهير، هاني البحيري، في ختام حفل عرض الأزياء”، الذي تم في وقت متأخر من مساء الاثنين.

وتحدثت المصادر ذاتها عن تقديرات خيالية لسعر الفستان، تتراوح ما بين 180 – 200 مليون جنيه (نحو 10 ملايين دولار)، مشيرة إلى انبهار الحضور بالفستان الذي كان مرصعًا بالألماس بشكل شبه كامل.

وعرض حفل المصمم المصري، هاني البحيري، الذي يعرف في أوساط الفنانين، أحدث فساتين الزفاف والسهرة بشتاء وخريف عام 2019، ومن بينها الفستان المرصع بالألماس، وفق المصادر ذاتها.

بالتزامن، شهدت منصات التواصل الاجتماعي ضجة وتساؤلات كثيرة حول قيمة الفستان، وظهرت تعليقات عديدة، تستغرب الرقم منها “صدق أو لا تصدق سعر الفستان 200 مليون جنيه”، وأخرى مستنكرة ارتفاع الثمن، وثالثة تتحدث عن جماله.

فيما قامت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، الثلاثاء، عبر حسابها الموثق بـ”تويتر”، بتأكيد السعر الخيالي، إذ شاركت سابا خبر صحيفة مصرية خاصة، يحمل صورتها بالفستان، نصه “تألقت النجمة اللبنانية نيكول سابا بفستان زفاف مرصع بالمجوهرات تخطى ثمنه الـ200 مليون جنيه مصري في ختام الديفيليه العاشر لمصمم الأزياء هاني البحيري”.