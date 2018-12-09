أول تعليق من سعد لمجرد بعد إطلاق سراحه في فرنسا (صورة)

عاد الفنان المغربي سعد لمجرد، إلى الظهور من جديد على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد دفعه كفالة مالية بنحو 75 ألف يورو، الأربعاء الماضي، مقابل إطلاق سراحه، بعد احتجازه في فرنسا بتهمة الاغتصاب.

وكتب لمجرد على صفحته بموقع إنستغرام: “جزيل الشكر لكل من تضامن معي من إعلاميين وأصدقاء وفنانين وعائلة المجرد والركراكي.. الوالد والوالدة الله يخليكم ليا وتستمر الحياة”.

وفي إطار منفصل، كشف النجم المغربي عن أن كليب أغنيته الجديدة سيطرح يوم 17 ديسمبر الجاري بعنوان “بدك أيه”.

وكانت صحيفة “الباريزيان” لفرنسية قد أكدت أن سعد لمجرد الذي كان رهن الحبس الاحتياطي منذ 18 سبتمبر الماضي، سيبقى تحت الرقابة القضائية ويمنع عليه السفر إلى خارج فرنسا، كما يمنع عليه السفر إلى جنوب البلاد.

وألقي القبض على سعد لمجرد من قبل الشرطة الفرنسية، لاتهامه باغتصاب فتاة في مدينة “سان تروبيه”، إثر شكوى تقدمت بها الضحية.

واتهمت الفتاة سعد لمجرد بالاعتداء جنسيًا عليها، وذلك بعد أن قام باستدراجها إلى غرفة نومه في أحد الفنادق من أجل الحديث معها، قبل أن يتطور الأمر إلى الاغتصاب، حسب ادعائها.

يذكر أن النجم المغربي سبق أن تم اتهامه في قضية أخرى بالاعتداء على شابة فرنسية، وتم القبض عليه واعتقاله بسببها لأشهر، قبل أن يطلق سراحه ويظل تحت المراقبة القضائية.