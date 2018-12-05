تراجع أسعار الذهب عن ذروة 5 أسابيع مع صعود الدولار

تراجعت أسعار الذهب الأربعاء لتهبط عن ذروتها في أكثر من خمسة أسابيع المسجلة خلال الجلسة السابقة وذلك مع صعود الدولار.

وفي الساعة الـ 0648 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضًا 0.2% إلى 1235.31 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الـ26 من أكتوبر/تشرين الأول عند 1241.86 دولار للأوقية في الجلسة السابقة. وهبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1240.7 دولار للأوقية.

وقال براين لان العضو المنتدب لدى جولد سيلفر سنترال في سنغافورة “الذهب يسترشد بالدولار الأمريكي أساسًا، حركة اليوم في أسعار الذهب هي تصحيح؛ لأن أسعار أمس كانت مرتفعة بعض الشيء.”

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة، حوالي 0.2% لكن العملة تظل تحت ضغط وسط مخاوف حيال النمو الاقتصادي بفعل تراجع عوائد الخزانة.

وتراجع عائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوياته منذ منتصف سبتمبر/أيلول. وانكمش الفرق بين عائد عشر السنوات وعائد العامين إلى أدنى مستوياته منذ بداية الأزمة المالية في يناير/كانون الثاني 2008 ما يشير لبعض المستثمرين إلى قرب تباطؤ اقتصادي أمريكي.

في غضون ذلك، تراجعت أسعار البلاديوم 0.3% في المعاملات الفورية إلى 1229.92 دولار للأوقية مقتربًا من سعر المعدن الأصفر بعد أن سجل مستوًى قياسيًّا مرتفعًا أمس الثلاثاء.

وانخفضت أسعار الفضة 0.4% إلى 14.46 دولار للأوقية، وهبطت أسعار البلاتين 1% إلى 795.40 دولار للأوقية بعد أن سجل أقل مستوياته منذ الـ17 من سبتمبر/أيلول عند 787.5 دولار في وقت سابق من الجلسة.