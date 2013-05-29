أولمبياد سوتشي سيكون آمناً من الإرهاب

إرم - قال "دميتري تشيرنيشنكو" مدير دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2014 التي ستقام في منتجع سوتشي الروسي، أن الاولمبياد سيكون آمناً رغم عدم استقرار الأوضاع في منطقة القوقاز المجاورة.
وقال تشيرنيشنكو للصحفيين "اختبر مسؤولو الأمن هذا الموسم كل المشروعات المطلوبة للوصول إلى هدفنا (المتعلق بالأمن والسلامة)".
وأضاف "تقوم الدولة بجهود متميزة لضمان أن يكون الأولمبياد آمناً وهادئاً".
وفي الشهر الماضي عاد الحديث عن سلامة الرياضيين والجماهير في المنتجع الواقع على البحر الأسود، بعد وقوع تفجيرين في ماراثون بوسطن وهو ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 264 شخصا.
وقال تشيرنيشنكو " شعرنا بالصدمة والإحباط ككل الناس، الإرهاب لا يعرف الحدود."
وستقام الالعاب الشتوية بين السابع و23 من فبراير شباط 2014.