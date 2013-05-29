أولمبياد سوتشي سيكون آمناً من الإرهاب

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قال "دميتري تشيرنيشنكو" مدير دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2014 التي ستقام في منتجع سوتشي الروسي، أن الاولمبياد سيكون آمناً، بالرغم من أن الإرهاب على حد قوله لا يعرف الحدود.