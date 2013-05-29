الشرق الأوسط: العراق في عين العاصفة

حذر مارتن كوبلر، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق، من أن العراق ينزلق نحو المجهول، داعيا القادة السياسيين للتحرك فورا لـ "وقف المذابح" التي تشهدها البلاد.

ونقلت بعثة الأمم المتحدة في بيان عن كوبلر قوله إن "من مسؤولية السياسيين التحرك فورا وبدء حوار يهدف إلى إخراج الأزمة السياسية من الطريق المسدود الذي وصلت إليه، وألا يجعلوا خلافاتهم السياسية فرصة يستغلها الإرهابيون".

وأوضح المسؤول الأممي إلى أنه "سيواصل تذكير الزعماء العراقيين بأن البلاد ستنزلق نحو مرحلة مجهولة ومحفوفة بالمخاطر إذا لم يتخذوا إجراءات فورية".