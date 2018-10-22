مشاورات موريتانية سنغالية لتطوير حقل غاز مشترك‎

بدأ وزيرا الطاقة والبترول، والمالية السنغاليان، كان منصور وآمادو با، اليوم الإثنين، مشاورات مع نظيريهما الموريتانيين المختار ولد أجاي ومحمد ولد عبد الفتاح في نواكشوط بشأن تطوير حقل الغاز المشترك بين البلدين المتجاورين.

وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية “وما”، أن زيارة الوزيرين السنغاليين، تأتي في إطار التشاور والتباحث حول تطوير وتنمية المشاريع بين البلدين، في المجالات كافة، خاصة حقل غاز “السلحفاة الكبير”، المشترك بينهما.

ووقعت نواكشوط وداكار، في فبراير/شباط الماضي، اتفاقية استغلال حقل غاز “السلحفاة الكبير”، المشترك على حدودهما البحرية، إذ يتوقع أن يبدأ الإنتاج بشكل فعلي مع حلول عام 2021.

ويعدّ حقل السلحفاة، أهم اكتشاف للغاز لكلا البلدين، إذ تقدر شركة “كوسموس” التي اكتشفته، و”بي بي” البريطانية، شريكتها في استغلاله، احتياطاته بنحو 25 ترليون قدم مكعب.

وتنتج موريتانيا حاليًا، 5 آلاف برميل يوميًا من النفط، وفق بيانات صندوق النقد الدولي.