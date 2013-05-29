السفير: الأخوان وفقر الخيال

يقول كاتب المقال: لا تمتلك جماعة الإخوان المسلمين قدرة على "التخيل". وهي تجري مدفوعة كعربة طائشة نحو نهاية فكرتها، وتحولها إلى سلطة غاشمة متجبرة وغبية. لم تقدم الجماعة للحياة على مدار تاريخها مفكراً بارعاً أو أديباً مبهراً، بل كانت دوماً طاردة لأمثال هؤلاء. فهم إن التحقوا بها في شبابهم الغض معتقدين أنها لن تقف أمام طاقتهم الإبداعية وقدراتهم الفردية، سرعان ما يهجرونها حين يجدون أنها جدار أصم يقف أمام خيالهم ورغبتهم في التفكير خارج القوالب الجاهزة والصناديق المغلقة التي كتب على جبهتها العُلْوية:"السمع والطاعة".