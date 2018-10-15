النفط يرتفع وسط توترات السعودية لكن آفاق الطلب تكبح المكاسب

ارتفعت عقود النفط الآجلة، اليوم الاثنين، وسط التوترات الجيوسياسية الناجمة عن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا والتي أذكت المخاوف المرتبطة بالمعروض، لكن بواعث القلق المتعلقة بآفاق الطلب في الأمد الطويل أثَّرت سلبًا على الأسعار.

وتلقت أسواق النفط دعمًا في أعقاب بيانات أظهرت أن كوريا الجنوبية لم تستورد أيَّ نفط من إيران في سبتمبر/ أيلول للمرة الأولى منذ ست سنوات، قبل أن يبدأ فرض العقوبات الأمريكية على طهران في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وزاد خام برنت 98 سنتًا بما يعادل 1.22% إلى 81.41 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ 0710 بتوقيت جرينتش، متجهًا صوب تحقيق أكبر مكاسبه اليومية منذ التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 45 سنتًا أو 0.62% إلى 71.77 دولار للبرميل، لتواصل المكاسب التي حققتها يوم الجمعة بعد خسائر كبيرة يومي الأربعاء والخميس.