رداء نوم وإنجيل من بين متعلقات لمؤسس بلاي بوي ستعرض في مزاد

ستعرض متعلقات لهيو هيفنر، مؤسس مجلة بلاي بوي الراحل، للبيع في مزاد علني الشهر المقبل وهي مجموعته الكاملة من المجلة الشهيرة ورداء النوم الأسود الحريري المميز وسترته الحمراء التي اشتهر بها والإنجيل الخاص به.

وقالت دار جوليان للمزادات، إن المتعلقات التي ستعرض للبيع تشمل أيضًا قبعة القبطان البيضاء التي تميز بها هيفنر ونسخة صنعت له خصيصًا من لعبة (مونوبولي) تتضمن أرنب بلاي بوي من بين قطع اللعب إضافة إلى أزرار أكمام عليها شعار شركته وجواز سفر يعود لعام 2016.

ولعب هيفنر دورًا أساسيًّا في الثورة الجنسية في ستينيات القرن الماضي بمجلته الجريئة وملاهيه الليلية وفارق الحياة في سبتمبر/ أيلول 2017 عن عمر 91 عامًا تاركًا متعلقاته لمؤسسته التي قرَّرت بيع بعضها.

وستذهب كل عائدات المزاد الذي سيقام في مدينة لوس انجليس يومي الـ 30 من نوفمبر/ تشرين الثاني والأول من ديسمبر/ كانون الأول لصالح مؤسسة هيفنر التي تأسست عام 1964 للدفاع عن الحريات المدنية، بما يشمل حقوق المثليين والمتحولين جنسيًّا، وتقنين تعاطي الماريغوانا لأغراض طبية.

وقالت كريستي ابنة هيفنر في بيان “عاش والدي حياة استثنائيّة بصفته ناشرًا ورائدًا اجتماعيًّا وثقافيًّا وترك إرثًا ستخلده مؤسسته”.

ومن بين عشرات المتعلقات التي ستعرض للبيع في المزاد، غليون هيفنر الذي يتوقع أن يباع بسعر يتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف دولار، ونسخة خاصة به من أول عدد لمجلة بلاي بوي وكانت على غلافها النجمة الراحلة مارلين مونرو ويقدر أن تجلب ما بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف دولار.

وأصبح رداء النوم والسترة الحمراء من رموز حفلات بلاي بوي التي كان يقيمها هيفنر في قصره في لوس انجليس ومن المتوقع أن يباع الرداء بسعر يصل إلى ألفي دولار والسترة بنحو خمسة آلاف دولار.