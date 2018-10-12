متحدث: مؤتمر الاستثمار السعودي سيمضي قدمًا رغم انسحاب بعض المتحدثين والشركاء

نقلت وكالة رويترز للأنباء، أن متحدثًا باسم مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار السعودي، قال، اليوم الجمعة، إن المؤتمر “سيمضي قدمًا كما هو مخطط له للانعقاد في وقت لاحق من الشهر الجاري، على الرغم من الانسحاب المخيب للآمال لبعض المتحدثين والشركاء”.

وقال المتحدث: “في حين أن من المخيب للآمال انسحاب بعض المتحدثين والشركاء، فإننا نتطلع قدمًا إلى الترحيب بآلاف المتحدثين ومديري الجلسات والضيوف من كل أنحاء العالم في الرياض، في الفترة من 23-25 أكتوبر (تشرين الأول)”.

وانسحبت بلومبرج وشركات إعلامية أخرى من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، بعد اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول.

وانقطع أثر الكاتب السعودي، جمال خاشقجي، في مدينة إسطنبول، الأسبوع الماضي، حيث تزعم السلطات التركية أنه دخل قنصلية بلاده ولم يخرج منها، الأمر الذي تنفيه الرياض رسميًا.