ثوب زفاف الأميرة يوجيني يكشف جروحها القديمة (صور وفيديو)

كشف ثوب زفاف الأميرة يوجيني حفيدة ملكة بريطانيا في حفل زفافها على جاك بروكسبانك الجمعة، عن ندبات جراحة أجريت لها في الظهر وهي طفلة.

وسارت العروس البالغة من العمر 28 عامًا في ممشى الكنيسة بقلعة وندسور بفستانها الحريري ذي الذيل الطويل من تصميم بيتر بيلوتو وكريستوفر دي فوس اللذين أسسا العلامة التجارية اللندنية بيتر بيلوتو في عام 2007.

وقال قصر بكنجهام في بيان: “الظهر المكشوف للفستان كان طلبًا خاصًا من الأميرة يوجيني التي خضعت لجراحة وهي في سن الثانية عشرة لتصحيح انحراف في العمود الفقري”.

وقال القصر، إن تصميمات مستوحاة من رموز مهمة للعروسين نُسجت على قماش الفستان المصنوع من الحرير والقطن والفسكوز، وشملت التصميمات زهورًا من اسكتلندا وأيرلندا والوردة الإنجليزية.

واستعارت يوجيني تاجًا من جدتها الملكة مزينًا بقطع من الألماس والزمرد وهو من تصميم دار بوشرون في عام 1919 على غرار تيجان البلاط الإمبراطوري الروسي.

كما ارتدت الأميرة قرطًا من الألماس والزمرد أهداه لها العريس وحذاء من الستان مفتوحًا من الأمام من تصميم شارلوت أوليمبيا.

وزادت التكهنات بشأن مصمم ثوب الزفاف في الأسابيع القليلة الماضية، حيث أشارت تقارير إعلامية إلى علامات تجارية منها إردم ورالف آند روسو ضمن المصممين المحتملين.