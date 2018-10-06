لوحة فنان غامض تدمر نفسها فور الإعلان عن بيعها بأكثر من مليون يورو‎‎ (فيديو)

أصيب الحضور بالذهول خلال مزاد علني نظمته دار المزادات “سوذبيز” في لندن الجمعة بسبب واقعة غير مسبوقة، تتعلق بلوحة “فتاة البالون” للرسام الشهير والغامض روبيرت بانكسي، التي تمزقت من تلقاء نفسها إلى شرائط دقيقة بمجرد الإعلان عن بيعها بـ1.042 مليون جنيه إسترليني.

وكشف بعد ذلك من خلال الحساب الشخصي لبانكسي على إنستغرام، أن اللوحة التي تم بيعها كانت مجرد تقليد للوحة الأصلية، وأن آلة لتمزيق الورق كانت مخبأة في الإطار الذهبي السميك الذي يحيط بها.

وعلقت دار المزادات سوذبيز على الموضوع قائلة “بالتأكيد هي المرة الأولى في تاريخ البيع بالمزاد التي تتمزق فيها لوحة فنية أوتوماتيكيًا بمجرد الحسم في بيعها”.

الواقعة سلطت الضوء على الشخصية الغريبة والغامضة للرسام الإنجليزي برانكسي، الذي لا يعرف أحد شخصيته الحقيقية إلى اليوم، رغم أن لوحاته تباع بمبالغ خيالية، وله رسومات في عدة مواقع بمدينتي لندن وبريستول، وحصل سنة 2007 على جائزة أعظم فنان يعيش في بريطانيا، لكنه لم يحضر لاستلامها كما كان متوقعًا ليبقى مجهولًا.