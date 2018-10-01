عامل نظافة يتشبث بمقدمة سيارة 8 أميال في الصين (فيديو)

خاطر أحد عمال نظافة الشوارع في الصين بحياته، وتشبث بمقدمة سيارة سريعة لمدة 8 أميال، بعد أن دهست مكنسته دون قصد، ليتحول من ضحية إلى مدان في نظر الشرطة.

وبدأت الحكاية حين كان عامل النظافة يعمل في جامعة في مدينة “ووهان” صباح الأحد، عندما مرت سيارة تقودها امرأة كانت تحاول الرجوع للخلف، وسحقت مكنسته دون أن تنتبه، لتفاجأ به، يتشبث بمقدمة السيارة بمحاولة للتشاجر معها وإيقافها.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قادت السيدة سيارتها مبتعدة، ولم تأبه واستمرت بالقيادة عبر الطرق المزدحمة والسريعة في ووهان، لمسافة قدرتها الشرطة بـ13 كيلومترًا (8أميال).

ومن جانبها شبهت الصحف الصينية عامل النظافة بالشخصية الخيالية “هاري بوتر”، في إشارة ساخرة إلى حبه لمكنسته مثل الساحر الخيالي.

وتوقفت السائقة أمام مركز شرطة “جيان تشياو”، حيث قبض رجال الشرطة على عامل النظافة وقرروا احتجازه لمدة 10 أيام، وتغريمه 500 يوان (55 جنيهًا إسترلينيًا) لسلوكه الخطير.