حقيقة فيديو منقبة تحتضن الفنان عبدالله بلخير

نفى مدير مكتب عبدالله بلخير، مساء اليوم الجمعة، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فيديو متداول يظهر احتضان ما بدا أنها منقبة لشخص قيل إنه الفنان الإماراتي.

وقال مدير مكتب بلخير، في تصريح لـ “إرم نيوز”: “إن المقطع قديم ويرجح أنه من مسرحية في سلطنة عُمان لفنان يقلد عبدالله بلخير”.

وجاء رد مكتب الفنان الإماراتي عبدالله بلخير، على ما تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، بشأن الفتاة المنقبة التي ظهرت في مقطع فيديو وهي تحتضن فنانًا، قال عنه نشطاء إنه الفنان عبدالله بلخير.

وكانت مواقع إخبارية تداولت بشكل واسع مقطع فيديو للحظة قفز ما بدا أنها فتاة منقبة واحتضانها لأحد المشاهير، خلال مشاركته في إحياء مهرجان للأطفال، أدى إلى إحداث دهشة وصراخ بين الجمهور، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بشأن شخصية ذلك الفنان.

واشتهر الفنان بلخير بروحه المرحة وله مقلدون عديدون في العالم العربي.