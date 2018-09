حقيقة فيديو منقبة تحتضن الفنان عبدالله بلخير

View this post on Instagram

@eremnews نفى مدير مكتب عبدالله بلخير ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فيديو متداول يظهر احتضان ما بدا أنها منقبة لشخص قيل إنه الفنان الإماراتي، وقال مدير مكتب بلخير، في تصريح لـ "إرم نيوز": "إن المقطع قديم ويرجح أنه من مسرحية في سلطنة عُمان لفنان يقلد عبدالله بلخير" وجاء رد مكتب الفنان عبدالله بلخير، على ما تم تداوله بشكل واسع بشأن الفتاة التي ظهرت في مقطع فيديو وهي تحتضن فنانًا، قال عنه نشطاء إنه الفنان عبدالله بلخير.