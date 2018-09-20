وزير مالية تركيا يقول إن التضخم في البلاد سيبلغ ذروته أكتوبر المقبل 

أعلن وزير المالية التركي براءت ألبيرق، اليوم الخميس، أن التضخم في تركيا سيبلغ ذروته في أكتوبر تشرين الأول، لكنه سيبدأ اتجاهًا نزوليًا بحلول نهاية العام.

وقال ألبيرق أيضًا في مقابلة مع محطة تلفزيون (سي.إن.إن ترك)، إن التقلبات والتحركات بدافع المضاربة ألحقت ضررًا بالميزانيات العمومية للشركات العقارية، وهو ما تسبب في تأثير غير مباشر على القطاع المصرفي في البلاد.

وفي وقت سابق، خفضت تركيا بشكل حاد توقعاتها للنمو للعام الحالي والعام القادم، وتوقعت أن يبلغ التضخم 20.8 بالمئة هذا العام، وأن يتراجع إلى 15.9 في 2019.