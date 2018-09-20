مسؤول قطري يثير السخرية.. وناشطون: أين البيض؟ (فيديو)

مسؤول قطري يثير السخرية.. وناشطون: أين البيض؟ (فيديو)

عانت منذ بدء مقاطعتها في يونيو/حزيران من العام الماضي من تكاليف الاستيراد والنقل العالية إذ أغلقت الرياض وأبوظبي والمنامة، حدودها وأجواءها

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أثار مسؤول مصنع قطري لتصنيع كراتين “أطباق” البيض سخرية واسعة بعد ظهوره مفتخرًا بتحقيق المصنع للاكتفاء الذاتي لأصغر بلد خليجي متجاهلًا الحديث عن مصدر البيض الذي يتم استيراده من الخارج.

وظهر المسؤول القطري في برنامج تلفزيوني بثته قناة “قطر” الحكومية، متباهيًا بتحقيق المصنع لحاجة البلد محدود السكان من كراتين البيض، وتصدير فائض الإنتاج لبلدان أخرى بينها الصين على حد زعمه.

وحقق مقطع فيديو للقاء التلفزيوني، تداولًا لافتًا في مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما في دول الخليج المقاطعة لقطر، السعودية والإمارات والبحرين، إذ كانت واردات قطر الغذائية تأتي من تلك الدول بشكل رئيس، قبل أن يتم قطع العلاقات وإغلاق المنافذ والمعابر بشكل كامل مع الدوحة.

ويقول مغردون ساخرون من المصنع القطري ومسؤوله، إنه يتجاهل الحديث عن البيض، وإنه المادة الغذائية التي يحتاجها السكان، وتعتمد قطر على استيرادها، بينما يتباهى بتصنيع الكراتين، ويناقض نفسه حول تاريخ إنشاء المصنع.

وفي موقع “تويتر” واسع الاستخدام في دول الخليج، حفل الوسم الساخر “#ابشروا_بالعز_والبيض” بكثير من التعليقات الطريفة بجانب الانتقادات الجادة لسياسة قطر الخارجية التي أغضبت جيرانها وقادتهم لمقاطعة الدوحة؛ ليبدأ قادة قطر بالبحث عن بدائل لتوفير حاجة بلادهم من مختلف المنتجات التي كانت ترد إليهم من جيرانهم بشكل منخفض التكاليف.

وعانت قطر منذ بدء مقاطعتها في يونيو/حزيران من العام الماضي، من تكاليف الاستيراد والنقل العالية، إذ أغلقت الرياض وأبوظبي والمنامة، حدودها وأجواءها وموانئها في وجه الدوحة.

وتتهم دول المقاطعة، قطر، بإثارة القلاقل والفوضى في المنطقة، وتهديد أمنها بشكل مباشر، من خلال دعم ميليشيات مسلحة وجماعات سياسية تصنفها تلك الدول على أنها إرهابية.

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