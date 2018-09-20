زوج فنانة مصرية يحرجها على الهواء خلال مقابلة تلفزيونية (فيديو)

فأجأت الفنانة المصرية عبير صبري، جمهورها برد فعل غريب، بعد مكالمة هاتفية وصلتها على الهواء أثناء لقائها ببرنامج “نون” الذي يذاع على فضائية “الآن” بدبي.
وقالت صبري بعد إنهاء المكالمة، إنها من زوجها يطالبها بالنزول لأنه ينتظرها خارج “الأستوديو”، إذ أكدت له خلال الاتصال أنها ستنزل إليه بعد 5 أو 4 دقائق بالضبط.
وأضافت صبري نصًا: “جوزي واقف مستنيني تحت، هو عصبي وأنا مش قد العصبية”.
يذكر أن الفنانة المصرية عبير صبري احتفلت مؤخرًا بزواجها من المحامي الذي يحمل الجنسية البريطانية أيمن البيّاع، إذ قاما بعقد قرانهما داخل القنصلية المصرية بالإمارات.
عبير صبري ترد على اتصال زوجها على الهواء مباشرة خوفا من عصبيته.. اكتشف تفاصيل علاقة النجمة المصرية بزوجها في أول ظهور لها بعد الزواج ضمن حلقة #نون مع خديجة الرحالي @khadijarahali
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— Akhbar | أخبار الآن (@akhbar) September 19, 2018