بكين تعلن فرض رسوم على ما قيمته 60 مليار دولار من السلع الأمريكية المستوردة

المصدر: ا ف ب

ردًّا على العقوبات الإضافية التي أعلنتها واشنطن على ما قيمته 200 مليار دولار من المنتجات الصينية، قررت الصين فرض رسوم جمركية جديدة على ما قيمته 60 مليار دولار من السلع الأمريكية المستوردة سنويًا.

وكانت الصين حذرت قبلًا بأنها ستفرض ضرائب على ما قيمته 60 مليار دولار من الواردات الأمريكية، إذا نفذت الولايات المتحدة تهديدها بفرض رسوم جمركية جديدة.

وقالت الحكومة الصينية في بيان نشرته وزارة المالية، “إذا أصرت الولايات المتحدة على زيادة الرسوم الجمركية فإن الصين سترد بالمثل”.

وجاء في البيان أن رسومًا بين 5 و10% ستدخل حيز التنفيذ على نحو 5200 سلعة أمريكية الإثنين المقبل، في اليوم نفسه الذي يبدأ فيه سريان العقوبات الأمريكية.

وتفرض الدولتان رسومًا متبادلة على ما قيمته 50 مليار دولار منذ الصيف.