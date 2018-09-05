الكويت تعلق رخصة المشغل الجوي للخطوط الوطنية

قالت وزيرة الدولة لشؤون الخدمات الكويتية جنان بوشھري اليوم الأربعاء، إن الإدارة العامة للطیران المدني أصدرت قرارًا بتعلیق رخصة المشغل الجوي لشركة الخطوط الوطنیة.

وأضافت الوزيرة الكويتية أن قرار الإيقاف سيتمد على مدى ثلاثة أشھر، وسيكون تعلیقًا “كلیًا”، على حد تعبيرها.

وكانت إدارة الطيران المدني قد وجهت السبت إنذارًا “أخيرًا ونهائیًا” إلى الخطوط الوطنية، وهي شركة طيران خاصة، بضرورة تعدیل أوضاعھا قبل الخامس من سبتمبر/ أيلول الجاري.

جاء ذلك الإنذار بسبب حالات تأخیر وإلغاء لرحلات الشركة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.