رقص عارية في روضة أطفال يصيب أولياء الأمور بصدمة (فيديو)

أصيب أولياء أمور أطفال صينيين بالصدمة؛ عندما صعدت راقصة متخصصة في الرقص على الأعمدة وهي عارية تقريبًا، ثم بدأت بالرقص أمام أنظار أطفالهم؛ خلال حفل أقيم، اليوم الإثنين، في روضة أطفال بمدينة شنتشن.

وندد مكتب التعليم المحلي سريعًا بالاستعراض، الذي كان جزءًا من مراسم بمناسبة بداية العام الدراسي في الصين، وتمت دعوة أولياء الأمور لحضوره، وطالبت السلطات بإقالة مدير الروضة.

وحذر مكتب منطقة باوان التعليمي، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، رياض الأطفال الأخرى من السلوك غير اللائق.

وانتشرت مقاطع فيديو للراقصة على نطاق واسع، على تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي الصينية.

Videos posted on social media show a Kindergarten school in China welcoming back students from their summer break by organising a strip pole dance. The pole used by the strip dancer to carry out her act has the Chinese national flag mounted on it.@IndianExpress pic.twitter.com/noHMxpJPRN

— zeeshan shaikh (@zeeshansahafi) September 3, 2018