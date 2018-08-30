محمد فاضل: الدراما المصرية تقدم “محتويات خطيرة” (فيديو إرم)

قال المخرج المصري محمد فاضل، اليوم الخميس، إن الدراما المصرية تعاني خلال الفترة الأخيرة، بسبب غياب مشاركة الدولة في الإنتاج، وتركه بيد القطاع الخاص.

وأكد في لقاء خاص مع “إرم نيوز”، أن الإنتاج الخاص ينقسم إلى بريء يهدف للربح فقط، وآخر غير بريء يهدف لتشويه صورة المجتمع من خلال مشاهد العنف والدماء.

وأضاف أنه يشاهد أي عمل درامي من زاوية المشاهد وليس كمخرج، وما هو المضمون الذي يقدمه للجمهور، مشيرًا إلى أنه ضد أن يكون هدف المسلسل تقديم صورة البطل بشكل اسطوري يحقق العدالة بسيفه دون الرجوع للقانون، حتى وإن كان هذا البطل ضابط بوليس، أو أخذ حق ابنته بطرق غير شرعية مثل مسلسل “حق مشروع”.

وشدد المخرج الكبير على ضرورة تفعيل دور الرقابة بشكل قوي وأهمية تعيين وزير للإعلام بعيدًا عن “المجلس الأعلى للإعلام” الذي يهتم بالصحافة بشكل أكبر من الدراما، لافتًا إلى أن سبب استقالة لجنة الدراما بالكامل هو عدم تنفيذ المجلس لتوصيات اللجنة، خاصة بشأن تقليل نسب الإعلانات داخل العمل الدرامي.