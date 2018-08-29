هولندا تعتقل رجلًا هدد باستهداف منظم مسابقة كاريكاتيرية عن النبي محمد

اعتقلت الشرطة الهولندية، اليوم الأربعاء، رجلًا يبلغ من العمر 26 عامًا؛ للاشتباه بتهديده بمهاجمة السياسي اليميني المتطرف النائب خيرت فيلدرز؛ بسبب إعلانه عن تنظيم مسابقة للرسوم الكاريكاتيرية تصور النبي محمد (صلى الله عليه وسلم).

وقال المتحدث باسم الشرطة الهولندية يون رينسن: إن الشرطة احتجزت الرجل، الذي لم تُحدد جنسيته، في لاهاي، أمس الثلاثاء.

وبيّن أن هذا الشخص يعتقد أنه نشر تسجيلًا مصورًا على فيسبوك، يوم الإثنين الماضي، قال فيه: “إنه على مسافة خمس دقائق من مبنى البرلمان”.

وأضاف أنه في التسجيل الذي عرضته محطة (إن.أو.إس) التلفزيونية الوطنية، فإن فيلدرز سيكون هدفه الوحيد، وأنه واثق من أن الله سيعينه على من يسخرون من النبي محمد.

وأصبح حزب الحرية اليميني المتطرف بزعامة فيلدرز ثاني أكبر حزب في البلاد، ويتبنى وجهات نظر شعبوية ومناهضة للإسلام.

ويخطط فيلدرز لتنظيم المسابقة في مكتب الحزب داخل مبنى البرلمان، ويقول إن من حقه تنظيمها بموجب قوانين حرية التعبير السارية في البلاد.

وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إنه لا يدعم المسابقة، لكنه سيدافع عن حق فيلدرز عضو البرلمان في تنظيمها.

وقالت الشرطة إن المشتبه به سيمثل أمام أحد القضاة، غدًا الخميس، بحسب “رويترز”.

وفي باكستان، احتشد الآلاف في مدينة لاهور شرق البلاد؛ للمشاركة في مظاهرة نظمها حزب حركة لَبّيك الإسلامي؛ للاحتجاج على المسابقة التي يخطط فيلدرز لتنظيمها.

ودعا زعيم الحركة، خادم حسين رضوي، إلى طرد السفير الهولندي من إسلام آباد.