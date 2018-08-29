قرقاش: هذه هي إشكالية “الإخوان” في الغرب اليوم

أكد أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، اليوم الأربعاء، أن إشكالية الإخوان في الغرب اليوم تتمثل في توظيف الجماعة للعنف وعدم رفضها للفكر القطبي التكفيري وصعوبة تفسير ارتباط كبار الإرهابيين بفكر الجماعة في سيرتهم ونشأتهم.

وكان قرقاش يعلق على مقال نشره الكاتب السعودي البارز جمال خاشقجي في صحيفة “واشنطن بوست”، الأربعاء، بعنوان “كراهية أمريكا للإخوان أصل المأزق العربي”.

وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “يسوّق جمال خاشقجي في الواشنطن بوست للإخوان من بوابة الديموقراطية ولا يتطرق إلى الإشكاليات الرئيسيّة وعلى رأسها توظيف الجماعة للعنف، وعدم رفضها للفكر القطبي التكفيري وصعوبة تفسير ارتباط كبار الإرهابيين بفكر الجماعة في سيرتهم ونشأتهم،هذه هي إشكالية الإخوان في الغرب اليوم.

يسوّق جمال خاشقجي في الواشطن بوست للإخوان من بوابة الديموقراطية ولا يتطرق إلى الإشكاليات الرئيسيّة وعلى رأسها توظيف الجماعة للعنف وعدم رفضها للفكر القطبي التكفيري وصعوبة تفسير إرتباط كبار الإرهابيين بفكر الجماعة في سيرتهم ونشأتهم،هذه هي إشكالية الإخوان في الغرب الْيَوْمَ. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 29, 2018

وأضاف قرقاش: “وأما مسألة انتماء الإخوان وولائهم لأوطانهم فحدث ولا حرج، وما شهدناه في المنطقة من ولاء للجماعة ورموزها ولدول تتبنى مشروعها على حساب الأوطان فأصبح واضحًا جليًّا، كما تبين لنا أن هذه المواقف وظيفية بعيدة كل البعد عن المبادئ والمُثل”.