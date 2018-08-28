لجين عمران تكشف أسرار خروجها من “أم بي سي”.. وعروض من 3 قنوات

عادت الإعلامية ومقدمة البرامج السعودية المعروفة لجين عمران إلى الأضواء مجددًا، عندما كشفت في لقاء تلفزيوني معها، تفاصيل وأسرار العمل داخل قناة “إم بي سي” دون أن تمانع من العودة إليها فيما لو عرضت عليها “شاشة كل العرب” ذلك.

وجذبت عمران التي عرفها جمهور القناة السعودية الخاصة كمقدمة رئيسية لبرنامج “صباح الخير يا عرب”، الأضواء إليها عندما قالت في اللقاء التلفزيوني مع محطة “سوداني 24” إنها خرجت من القناة بشكل نهائي وفق اتفاق بين الطرفين.

وكان مصير الإعلامية السعودية قبل الخروج الإعلامي الأخير مجهولًا، بعد أن لاحظ مشاهدو قناة “أم بي سي” غيابها عن برنامجها الصباحي في القناة منذ عام ونصف تقريبًا، دون أن تتضح علاقتها بالقناة خلال ذلك الغياب الذي شهد استغناء “أم بي سي” عن المذيعة الأردنية علا الفارس، وكان يعتقد أن عمران قد واجهت المصير عينه.

لكن الشابة السعودية القادمة من شبكة “روتانا” التلفزيونية قبل نحو 10 سنوات، كشفت أنها ظلت مرتبطة مع “أم بي سي” لنحو عام ونصف على أمل أن تظهر في برنامج جديد غير برنامج “صباح الخير يا عرب”، قبل أن تغادر القناة بشكل نهائي.

وفي اللقاء التلفزيوني، كشفت عمران ما يبدو أنها أسرار غير معروفة لجمهور القناة عما يدور في أروقة الشبكة التلفزيونية، إذ قالت إنها كانت ترغب في ترك برنامج “صباح الخير يا عرب” فقط، دون مغادرة القناة نهائيًا، لكن شخصًا عاملًا في القناة، لم تسمه، هو من أوصل لمالك المحطة، رجل الأعمال السعودي، وليد الإبراهيم، رغبتها بترك القناة نهائيًا، على خلاف رضاها وعلمها.

ولم تبد عمران ممانعة أو رافضة للعمل مجددًا مع “أم بي سي”، لكنها قالت إنها متمسكة بتقديم برنامج جديد، إضافة إلى أن يكون اتفاقها مع القناة على ذلك بصيغة عقد مستقل “فريلانسر”، وليس كموظفة، خشية أن تقاسمها القناة عائدات الإعلانات التي تحصل عليها بشكل مستقل عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تعلق قناة “أم بي سي” على أجوبة عمران في اللقاء التلفزيوني، وما إذا كانت تنوي التعاقد مجددًا مع المذيعة السعودية، ليبقى مصيرها حاليًا خارج القناة، فيما تدرس ثلاثة عروض مقدمة من محطات تلفزيونية لم تسمها.

وتمتلك لجين عمران، مسيرة إعلامية تمتد على مدى 15 عامًا، بدأتها في قناة البحرين الفضائية، قبل أن تنتقل إلى “روتانا” ومنها إلى “أم بي سي” التي عرفها جمهور عريض هناك من خلال برنامج الصباح الشهير في القناة.