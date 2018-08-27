دعوة في العراق للتظاهر ضد أبي بكر وعمر (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشيخ شيعي يدعو إلى التظاهر ضد أبي بكر وعمر والزبير، ورفع أسمائهم من المناهج الدراسية، بدل التظاهر ضد الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي.

وكان الشيخ العراقي يتحدث مع متصل على الهواء في نقاش حول المطالبة بالحقوق، ليرد الشيخ أن الدفاع عن “أئمة الشيعة”، والتظاهر ضد أبو بكر وعمر والزبير، ورفع أسمائهم من المناهج في المدارس العراقية، والخروج ضد الحكومة؛ حتى ترفع تمثال أبو جعفر المنصور، الموجود في منطقة المنصورة ببغداد.

وقوبل المقطع، الذي انتشر على نطاق واسع، بانتقادات لاذعة، واعتبره معلقون حثًا على ترسيخ الطائفية في العراق، مستنكرين مثل هذه الدعوات ممن يتصدرون للشأن الديني في هذا البلد.