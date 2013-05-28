كوريا تغلق مفاعلين نوويين

قررت "لجنة سلامة الطاقة النووية" في كوريا الجنوبية وقف مفاعلين نوويين عن العمل، وأرجأت موعد تشغيل مفاعلين آخرين، بعد اكتشاف استخدام قطع لا تتماشى مع المعايير المطلوبة.
وتشغل كوريا حالياً 23 مفاعلاً تؤمن حوالي 30% من استهلاك الطاقة في البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن كوريا تعاقدت مع دولة الامارات العربية المتحدة لبناء مفاعلات نووية لإغراض توليد الطاقة في إطار خطة لتنويع مصادر الطاقة النظيفة وتقليص الكلفة البيئة لإستخدام مصادر تقليدية لتوليد الكهرباء التي يتزايد استخدامها لإغراض الصناعة والتوسعات العمرانية.
وأبلغ مصدر مطلع إرم أن قرار كوريا إغلاق المفاعلين يدل عن الحرص على مراعاة اقصى معايير السلامة وأن القرار لايثير أي شكوك حول مستوى التقنية النووية الكورية مشيراً إلى التجربة العريضة لكوريا في هذا المجال.