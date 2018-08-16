الفنانة السورية تولاي هارون: ابنتي ملكة جمال (فيديو إرم)

وصفت الفنانة السورية تولاي هارون ابنتها ناتالي بأنها ملكة جمال، كما تراها، مؤكدة أنها تدعمها بقوة في طموحها لتكون مصممة أزياء، وأنها بدأت تأخذ رأيها في أدق تفاصيل إطلالاتها.

وفي مقابلة خاصة أجراها موقع “إرم نيوز”، اليوم الخميس، مع تولاي هارون وابنتها، أكدت الأخيرة أن والدتها الوحيدة التي شجعت خطواتها الأولى في مجال التصميم والرسم، وساعدتها لتبدأ المشوار في تحقيق الحلم الذي راودها منذ الصغر.

وتحدثت الفنانة تولاي هارون عن أعمالها الفنية وكيفية اختيارها لإطلالاتها في المناسبات المختلفة، وعن حضورها الفني ورأيها ببعض الأعمال وبواقع الدراما السورية.

وأكدت أن الحصار الاقتصادي على سوريا أدى إلى تراجع سوق الدراما، مبينة أنها لم تنتقي بعد أعمالها الدرامية للموسم المقبل، خاصة وأن الحركة لم تبدأ بقوة بعد.