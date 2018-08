بالفيديو والصور.. تطوير جهاز محمول للبصمات يمكنه اكتشاف المجرمين خلال دقيقة

طوّرت شرطة مدينة لندن جهاز بصمات متنقلًا يقوم بفحص بصمات المشتبه بهم، والتأكد من هوية المجرمين خلال 60 ثانية.

ويتكون الجهاز المحمول، الذي يُطلق عليه اسم “INK Biometrics”، من برنامج أنتجه فريق من شرطة لندن، ويتم استخدامه على هاتف أندرويد مرتبط بقارئ لبصمات الأصابع.

ويؤكد الجهاز هوية المشتبه به، من خلال الاتصال الآمن مع بوابة الخدمات البيومترية في وزارة الداخلية البريطانية، والتي تبحث عنها في مكتب السجلات الجنائية وقواعد بيانات إنفاذ قوانين الهجرة.

وقالت شرطة لندن، التي تدعي أنها أول قوة شرطة في بريطانيا تستخدم هذه التكنولوجيا، إن جهاز البصمة المحمول سيوفر وقت الضباط والمال العام.

وأضافت: “الجهاز سيفعل ذلك من خلال الكشف عن هوية المجرمين المطلوبين بشكل أسرع، وعدم الحاجة إلى عودة الضباط إلى مقر العمل وإبقائهم في الشوارع لفترة أطول”.

“It’s designed by officers, for officers” Superintendent Adrian Hutchinson speaks about the Met’s own fingerprint device which scans suspects’ fingerprints and confirms their identity in 60 secs. pic.twitter.com/OqP2V2Gkj6

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) August 15, 2018