بالفيديو والصور.. تطوير جهاز محمول للبصمات يمكنه اكتشاف المجرمين خلال دقيقة

طوّرت شرطة مدينة لندن جهاز بصمات متنقلًا يقوم بفحص بصمات المشتبه بهم، والتأكد من هوية المجرمين خلال 60 ثانية.

ويتكون الجهاز المحمول، الذي يُطلق عليه اسم “INK Biometrics”، من برنامج أنتجه فريق من شرطة لندن، ويتم استخدامه على هاتف أندرويد مرتبط بقارئ لبصمات الأصابع.

ويؤكد الجهاز هوية المشتبه به، من خلال الاتصال الآمن مع بوابة الخدمات البيومترية في وزارة الداخلية البريطانية، والتي تبحث عنها في مكتب السجلات الجنائية وقواعد بيانات إنفاذ قوانين الهجرة.

وقالت شرطة لندن، التي تدعي أنها أول قوة شرطة في بريطانيا تستخدم هذه التكنولوجيا، إن جهاز البصمة المحمول سيوفر وقت الضباط والمال العام.

وأضافت: “الجهاز سيفعل ذلك من خلال الكشف عن هوية المجرمين المطلوبين بشكل أسرع، وعدم الحاجة إلى عودة الضباط إلى مقر العمل وإبقائهم في الشوارع لفترة أطول”.

“It’s designed by officers, for officers” Superintendent Adrian Hutchinson speaks about the Met’s own fingerprint device which scans suspects’ fingerprints and confirms their identity in 60 secs. pic.twitter.com/OqP2V2Gkj6 — Metropolitan Police (@metpoliceuk) August 15, 2018

ورغم استخدام شرطة لندن وغيرها من القوى لتقنية مشابهة منذ عام 2012، إلا أن الجهاز الجديد ليس أرخص فحسب، بل إنه أسرع في الانتشار ستة أضعاف مقارنة بالوسائل السابقة.

وخلال الأشهر الستة المقبلة سيتم طرح 600 جهاز لضباط الخطوط الأمامية في جميع أنحاء لندن ما يوفر نحو 200 ألف جنيه إسترليني في تكاليف الدعم سنويًا.

وحول طريقة عمل الجهاز قالت الشرطة البريطانية إنه يتم أخذ بصمات الأصابع فقط عندما يكون هناك سبب قانوني بموجب قانون الشرطة والأدلة الجنائية، ولكن من خلال منح الكثير من الضباط إمكانية الوصول إلى هذه التقنية الجديدة سوف تقل الحاجة إلى نقل المشتبه بهم إلى مراكز الشرطة لفحص هويتهم.

وأضافت: “سيؤدي هذا أيضًا إلى توفير مساحة داخل مراكز الاحتجاز للمجرمين الذين يحتاجون فعلًا إلى الاحتجاز”.