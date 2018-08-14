الـFBI تحذر: هجوم محتمل على ماكينات السحب الإلكتروني في العالم

حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI جميع المؤسسات المالية والبنوك على مستوى العالم من هجمة شرسة من جانب الهاكرز على ماكينات الدفع الآلي ATM، ستتيح لهم إمكانية سحب كم ضخم من الأموال بسهولة، وقد يصل ذلك إلى ملايين الدولارات.

وأشار المكتب الفيدرالي إلى أنها حصلت على تقارير من مصادر غير مُعلنة، تشير إلى أن عددًا كبيرًا من العناصر الإجرامية ينوي شن هجمات على أنظمة آلات السحب الآلي للأموال، والذي سيعتمد على استهداف الشبكة الداخلية للمؤسسات لاكتساب صلاحيات عليا، تمكنه من تعديل الأقصى للسحب من آلات السحب وكذلك تعطيل أنظمة اكتشاف عمليات الاحتيال، من أجل سحب أكبر قدر ممكن من الأموال.

وتكتمل الحيلة من خلال شراء مجموعة من بيانات البطاقات الائتمانية من شبكة الإنترنت السوداء Dark Web، ثم يتم وضعها على مجموعة من بطاقات الدفع الإلكترونية الفارغة، وتجهيزها لاستخدامها مع آلات السحب، دون ترك أي أثر خلف المنفذين، بعد إفلاتهم بالثروة المسروقة دون أن يتم العثور عليهم أو تعقبهم.

وأشارت مدونة KerbsOnSecurity المهتمة بالشؤون الأمنية المعلوماتية أن هذا النوع من الهجوم، من المتوقع أن يحدث في العطلات الأسبوعية بعد أن تغلق المؤسسات البنكية أبوابها، ويصبح بإمكانهم استخدام امكانياتهم التقنية لاختراق أنظمتها الإلكترونية.