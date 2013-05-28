الجزائري سوداني ينتقل إلى دينامو زغرب

الجزائر- قال دينامو زغرب الكرواتي بموقعه على الانترنت الثلاثاء انه تعاقد رسميا مع الدولي الجزائري العربي هلال سوداني لأربع سنوات قادما من فيتوريا جيمارايش البرتغالي.

ولعب مهاجم منتخب الجزائر البالغ من العمر 25 عاما لموسمين مع نادي فيتوريا جيمارايش وقاده للتتويج بلقب كأس البرتغال قبل يومين على حساب بنفيكا.

وسجل سوداني وريكاردو هدفين متأخرين لجيمارايش ليحرم بنفيكا من آخر فرصة لإحراز لقب هذا الموسم بعدما خسر لقب الدوري المحلي لصالح غريمه بورتو وانهزم أمام تشيلسي الانكليزي في نهائي كأس الأندية الاوروبية خلال أيام قليلة.

وأعرب سوداني عن سعادته باللعب مع دينامو زغرب الذي سيشارك الموسم المقبل في الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا.