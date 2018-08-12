لماذا أغلق والد ميغان ماركل الهاتف في وجه الأمير هاري؟    

كشف توماس ماركل، والد ميغان زوجة الأمير هاري، كيف أغلق الخط في وجه الأمير على نحو دراماتيكي خلال مكالمة هاتفية ساخنة، حسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ووفقًا للصحيفة، فقد جاء هذا الموقف بين الأمير هاري وماركل، بسبب تعاون الأخير مع “الباباراتزي” لتصوير حفل زفاف الأمير هاري وميغان مقابل مبلغ من المال.

وعبّر والد دوقة ساسيكس عن “انزعاجه بسبب مكالمة الأمير هاري التي وبّخه فيها بسبب هذا التصرف، وجاءت أثناء تعافيه في المستشفى من نوبة قلبية”.

وعلى الرغم من أنه اعترف أن الأمير هاري كان “على حق تمامًا” لتوجيه اللوم له، إلا أنه وصف توقيت المكالمة الهاتفية من الأمير بأنه “غير مهذب”.

وخلال المكالمة، قال الأمير هاري لماركل، “إذا كنت قد استمعت لي، لما حدث هذا أبدًا”، في حين رد والد ميغان، “ربما سيكون من الأفضل بالنسبة لكما إذا كنت ميتًا، فعندئذ يمكنك أن تتظاهر بالحزن”، ثم أغلقت الخط.

واعترف ماركل أيضًا بأنه كذب على الأمير هاري عندما سأله عما إذا كان قد تعاون مع المصورين، إلا أنه أخبره بأنه لا علاقة له بالأمر.

وفي حديثه الصريح والكاشف الذي تعهد بأنه سيكون الأخير، أضاف ماركل أن ابنته أخبرته بأنه لن يكون هناك “أي مجال” لخطبته في حفل زفافها، ما جعله يشعر “بالأذى”.

وأوضح أن ادعاءات التقارب بينه وبين الزوجين الملكيين خاطئة، وأنهما لم يتحدثا معه منذ شهور، وعبّر في الوقت ذاته عن أنه يريد استعادة حياته القديمة.

وتصدر ماركل 74 عامًا عناوين الصحف العالمية في أيار/مايو الماضي، عندما انسحب من المشي بابنته في الممر قبل أيام من زفافها في وندسور بسبب نوبة قلبية.

وجاء قراره الصادم بعد يوم من كشف صحيفة “ذي ميل أون صنداي” عن تواطئه مع مصور من أجل تسريب الصور.